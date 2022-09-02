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Москомархитектура за год выдала более 550 документов для строительства и реконструкции школ и детсадов

Георгий Соланович
Город
Москомархитектура за год выдала более 550 документов для строительства и реконструкции школ и детсадов
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Специалисты Москомархитектуры с сентября 2021 года выдали и согласовали более 550 пакетов документов для строительства и реконструкции школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета в пятницу, 2 сентября.

— Для Москвы строительство образовательных учреждений — неотъемлемая часть при комплексной застройке или реорганизации территории. Школы и детские сады разных масштабов появляются в новых жилых кварталах, уже работающие учреждения получают современные корпуса. Все эти процессы оформляются и координируются с помощью документации, которую оформляют в комитете, — заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Так, с сентября прошлого года сотрудники комитета выдали 441 градостроительный план земельного участка, оформили 47 свидетельств об архитектурно-градостроительном решении для школ, 55 таких документов — для детсадов.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в свою очередь подчеркнул, что каждый детский сад и школа, на которую выдают документы, получается индивидуальным, выразительным и качественным.

До этого был согласован проект жилого комплекса на Автозаводской улице. Его площадь составит 172 тысячи квадратных метров. Для отделки здания будут применены панели цвета «юрского известняка».

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