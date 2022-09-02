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Всего четыре правила: дерматолог Андреанова раскрыла секрет здоровых ногтей

Дарья Муромская
Евгений Белоусов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Всего четыре правила: дерматолог Андреанова раскрыла секрет здоровых ногтей
Фото: pixabay.com

Красивый естественный внешний вид ногтей, волос и кожи говорит об здоровье организма. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова.

По ее словам, чтобы сохранять красоту и здоровье ногтей, необходимо следовать определенным правилам. В первую очередь нужно полноценно питаться, ведь ногтевая пластина — это белковая структура. Поэтому надо, чтобы в рацион входили богатые белком продукты.

— Приучите себя при работе по дому надевать перчатки и желательно, чтобы на кожу рук были надеты хлопчатобумажные перчатки, а поверх них резиновые. Давать отдых ногтям после проведения косметологических процедур, — отметила Андреанова

Кроме того, врач советует обеспечить приток воздуха к ногтевым пластинам. Для этого необходимо оставлять их без покрытия хотя бы 10-14 дней. Также следует выбирать более спокойные цвета для декоративного покрытия ногтей, так как в состав ярких цветовых палитр входят агрессивные химические вещества, которые разрушают, роговой слой ногтя.

До этого врач-диетолог Ирина Писарева рассказала, о продукте, который положительно влияет на состояние волос и ногтей, а также препятствует появлению седины.

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