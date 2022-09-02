Ефимов: Водоемную башню XIX века на юге Москвы отреставрируют по программе льготной аренды

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В результате торгов по городской программе «1 рубль за квадратный метр в год» частный инвестор заключил с городом договор на 49 лет и получил право аренды объекта культурного наследия регионального значения — «Водоемной башни на станции Москва-Товарная Рязано-Уральской железной дороги». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— С 2012 года столица реализовала на специальных торгах 34 исторических объекта, 20 из которых уже отреставрированы и переведены на льготную ставку аренды. В конце мая 2022 года город провел аукцион на право аренды Водоемной башни XIX века площадью почти 25 квадратных метров в 1-м Павелецком проезде, после чего был заключен договор на 49 лет, — рассказал заммэра.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, объект культурного наследия регионального значения сегодня находится в неудовлетворительном состоянии, и инвестору предстоит провести комплекс реставрационных работ.

— Несколько дней назад земельный участок площадью 47 квадратных метров и расположенное на нем сооружение по договору были переданы победителю торгов — ООО «АРТЛИ ГАЛЕРЕЯ». После окончания реставрации инвестор сможет обратиться в департамент городского имущества за получением льготной ставки арендной платы в размере один рубль за квадратный метр в год, — отметил он.

В свою очередь руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов уточнил, что водоемная башня долгое время не эксплуатировалась, поэтому сейчас находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения комплексных работ. Новому арендатору предстоит получить задание на разработку проекта реставрации памятника, обследовать все его особенности, представить в Мосгорнаследие проектную документацию и после этого приступить к работам.

Как рассказал исполнительный директор компании «АРТЛИ ГАЛЕРЕЯ» Артем Геворгян, реставрация займет не более двух лет. Башню разделят на пять зон, в каждой из которых будут установлены выставки, рассказывающие об одном из направлений деятельности компании. В верхней части сооружения расположится офис представительства компании.

До этого сообщалось, что ремонт памятника Владимиру Высоцкому в Москве планируется завершить в конце ноября текущего года.