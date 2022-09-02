Мужчина лишился более миллиона рублей, пытаясь сохранить свои деньги

Фото: Пресс-центр ГУ МВД России по городу Москве

Телефонные мошенники выманили у мужчины более миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу полковник внутренней службы Владимир Васенин в пятницу, 2 сентября.

По его словам, двое злоумышленников позвонили молодому человеку и представились сотрудниками отдела экономической безопасности одного из банков. Мошенники сообщили жертве, что на его банковский счет совершаются атаки. Для того чтобы защитить деньги, жулики предложили пострадавшему перевести средства на «резервный счет» в другой банк. Молодой человек последовал инструкциям и перевел на указанный счет один миллион пять тысяч рублей.

Вскоре он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Московского уголовного розыска в Казани задержаны двое подозреваемых — 21-летний и 22-летний мужчины.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемые отправлены под домашний арест.

Другой телефонный жулик выманил у пенсионерок почти два миллиона рублей в столице. Мужчина звонил пожилым москвичкам и представлялся сотрудником ГИБДД.