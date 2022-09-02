Центробанк: Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 13 сентября

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Новые тарифы ОСАГО начнут действовать в России 13 сентября, коридор базового тарифа для большинства водителей расширят на 26 процентов вверх и вниз. Об этом сообщил Центробанк РФ в пятницу, 2 сентября.

— Новые тарифы ОСАГО начнут действовать с 13 сентября. Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26 процентов вверх и вниз. Для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646–7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8 процента в обе стороны, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в ЦБ заявили, что на основе последних данных был уточнен расчет территориальных коэффициентов. Необходимость корректировки тарифов обусловлена стратегией по сдерживанию роста цен на ОСАГО. В ЦБ отметили, что ситуация с ценообразованием на страховки и автомобильные запчасти в августе этого года уже начала стабилизироваться.

До этого в ЦБ сообщили, что с 11 сентября при расчете стоимости ремонта по ОСАГО станут учитываться цены аналогов запчастей при отсутствии на рынке оригинальных деталей.