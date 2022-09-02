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Общественный штаб: На выборах в Москве будут работать около 10,5 тысячи наблюдателей

Георгий Соланович
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Общественный штаб: На выборах в Москве будут работать около 10,5 тысячи наблюдателей
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

На предстоящих выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве будут работать около 10,5 тысячи наблюдателей. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев в пятницу, 2 сентября.

— У нас сейчас уже завершается набор в корпус наблюдателей Общественной палаты. Напомню, что, помимо тех наблюдателей, которые политические партии направят на участки, на каждом участке будут работать наблюдатели Общественной палаты. <…> У нас сейчас порядка 10 500 человек зарегистрировались в качестве наблюдателей, проходят обучение, — заявил Ковалев.

По его словам, около трети зарегистрированных наблюдателей уже имели опыт схожей работы.

Ковалев добавил, что, помимо волонтеров, на выборах 9–11 сентября будет работать система «Мобильный наблюдатель».

До этого сообщалось, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в ходе тестирования системы дистанционного электронного голосования не получил жалоб от горожан и сообщений о проведении DDoS-атак. По словам Вадима Ковалева, во время тестирования посетили избирательные участки чуть более 10 тысяч человек.

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