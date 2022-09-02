Рафик Загрутдинов оценил готовность путепровода через МСД в районе Кавказского бульвара

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Кавказский бульвар Карта всех событий

Готовность путепровода через основной ход южного участка Московского скоростного диаметра (МСД) в районе Кавказского бульвара составляет 86 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в пятницу, 2 сентября.

— В настоящее время строители ведут работы по устройству выравнивающего слоя и железобетонных изделий (лежней) для плавного въезда и выезда на путепровод, также идет подготовка поверхностей под покраску, — отметил он.

По словам заммэра, строительство путепровода длинной 63 метра идет на участке от улицы Маршала Шестопалова до путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), а движение транспорта будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении.

На основном ходе МСД специалисты возводят еще три путепровода через улицу Кантемировскую, устье Котляковского ручья и реку Городню, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что эстакада-съезд с Волгоградского проспекта на МСД в сторону Каширского шоссе построена на 74 процента. Всего город планирует возвести пять эстакад. Одна из них пройдет через Волгоградский проспект, четыре — с Волгоградского проспекта на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и Рязанского проспекта.