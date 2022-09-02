Зеркальный пруд и парящие мосты появятся в районе Дорогомилово

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Западный административный округ, район Дорогомилово Карта всех событий

Зону отдыха с зеркальным прудом, фонтан и арт-инсталляцию в виде сверкающего шара построят в столичном районе Дорогомилово. Об этом сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в пятницу, 2 сентября.

— От Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко» будет замечательная благоустроенная набережная. Город планирует реализовать здесь яркий проект, частью которого станут парящие над водой мосты, прибрежный парк, размещение вдоль береговой линии амфитеатра и других рекреационных объектов, — рассказал он.

Кроме того, на набережной посадят березовую рощу с местами для отдыха и игровыми элементами для детей, а на самом широком участке обустроят дикий сад. На набережной появятся крытые павильоны проката и кафе, разнообразные места выхода к воде — деревянные мостки, балконы, созданные по индивидуальному проекту сходы в виде лестниц и амфитеатров.

Недавно в столичном районе Котловка появился современный спортивный кластер на Нагорном бульваре. Здесь специалисты установили фитнес-станцию в стиле «Русский ниндзя» для развития координации, ловкости, силы рук и плечевого пояса, а также отработки навыков скалолазания.