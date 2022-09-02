Сергунина: Спецпредложения в честь Дня города ждут туристов в гостиницах и кафе Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Цифровой туристический сервис Russpass ко Дню города подготовил скидки и бонусы в отелях и ресторанах Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в пятницу, 2 сентября.

— К программе присоединились свыше 40 партнеров сервиса Russpass — столичные гостиницы и предприятия общественного питания. Их предложения станут приятным подарком для туристов, которые проведут День города вместе с москвичами. В некоторых кафе и отелях акция будет действовать не только в праздничные выходные, а в течение полутора недель — с 8 по 17 сентября, — подчеркнула Сергунина.

Фото: Пресс-служба Комитета по туризму города Москвы

Посетители отелей смогут получить скидку до 20 процентов. Для того чтобы воспользоваться тарифом, нужно выбрать гостиницу на Russpass, нажать кнопку «Забронировать», а в открывшемся окне кликнуть «Посмотреть номера» и указать даты пребывания. Цены будут отображаться уже с учетом скидок.

На странице сервиса также можно найти условия получения бонусов в кафе. Посетителей заведений будут ждать горячее блюдо, десерт или напиток на выбор.

До этого сообщалось, что туристический сервис Russpass в честь Дня российского кино подготовил подборку мест съемок популярных российских и советских фильмов.