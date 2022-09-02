Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Народный календарь

Психолог дал советы современным женщинам, как совмещать семью и карьеру

Ирина Игнатенко
Общество
Психолог дал советы современным женщинам, как совмещать семью и карьеру
Фото: Pexels

О том, как современной женщине не разорваться между ребенком, работой и остальной жизнью, рассказал клинический психолог Юрий Грязев.

Во-первых, необходимо расставить приоритеты и выстроить график в соответствии с ними. Также необходимо освоить тайм-менеджмент. У человека должна быть возможность заниматься делами в спокойном режиме, избегая несостыковок.

Психолог добавил, что женщине необходимо научиться перестать подгонять себя под стандарты общества. Парадигмы об идеальной матери, женщине, работнице, хозяйке сильно мешают, в итоге становится непонятно, кем является женщина.

Грязев добавил, что женщинам стоит научиться делегировать обязанности. Например, стоит распределить круг обязанностей с мужем или другими членами семьи. Не нужно брать на себя все процессы, происходящие в семье.

Также необходимо развивать способность рефлексировать, выделять время, когда можно все обдумать и взвесить, передает Общественная Служба Новостей.

До этого Юрий Грязев дал советы, как справиться с осенней хандрой.

Женщины Карьера Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
К морю
Проще чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте