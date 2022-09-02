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Доверчивый пенсионер из Москвы отдал мошенникам три миллиона рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Доверчивый пенсионер из Москвы отдал мошенникам три миллиона рублей
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Москве
Россия, Москва, проспект Вернадского Карта всех событий

Мошенники заставили пенсионера передать им три миллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь в пятницу, 2 сентября.

По ее словам, злоумышленники работали в паре по давно известной схеме. Мужчина позвонил 69-летнему москвичу и представился сотрудником правоохранительных органов. Он рассказал пенсионеру о том, что на его банковских счетах происходит какая-то подозрительная активность.

Затем мужчине позвонила девушка, которая представилась сотрудником службы безопасности банка. Она предложила жертве, что для безопасности его денег необходимо снять средства со счета и следовать указанием лжесотрудников.

Пожилой москвич доверился мошенникам, снял со счета три миллиона рублей и передал их молодой девушке, которая представилась региональным банковским менеджером, у подъезда собственного дома. Девушка попала в объектив камер внешнего видеонаблюдения подъезда.

Видео: Пресс-центр ГУ МВД России по городу Москве

Так как «менеджер» после получения денег стала убегать, у мужчины возникли подозрения. Он попытался позвонить по номерам злоумышленников, но никто ему не ответил. Тогда мужчина обратился в полицию.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую на проспекте Вернадского. Ею оказалась 21-летняя девушка. Она выполняла роль курьера в преступной схеме, забирала деньги у обманутых и переводила их своим подельникам.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемая на данный момент находится под подпиской о невыезде.

Еще одну группу мошенников задержал МУР в Казани. Телефонные жулики вынудили жертву отдать им миллион рублей.

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