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Около восьми тысяч человек переехали в новые квартиры по реновации на востоке Москвы

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Около восьми тысяч человек переехали в новые квартиры по реновации на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

С 2018 года почти восемь тысяч жителей ВАО переехали в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман в пятницу, 2 сентября.

— На востоке Москвы более 93 процентов участников программы реновации, кому направлялись предложения равнозначных квартир, выразили готовность к переезду. Сегодня свыше 3,2 тысячи семей, это 7,9 тысячи человек, заключили договоры с департаментом городского имущества и переехали в новые квартиры, — рассказал он.

Первые этажи в новых домах предназначены для размещения коммерческих организаций, предприятий сферы услуг. Придомовые территории благоустроили и там оборудовали детские и спортивные площадки.

Руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин добавил, что на месте снесенных домов на востоке столицы появится семь домов, еще 19 новостроек находятся на этапе проектирования, передает официальный сайт мэра Москвы.

Всего с начала года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию 29 жилых домов общей площадью 340 тысяч квадратных метров.

Жилье Восточный административный округ (ВАО) Москва Реновация
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