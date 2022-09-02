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Решетников сообщил о продлении программы параллельного импорта

Лейла Алиева
Общество
Решетников сообщил о продлении программы параллельного импорта
Фото: Пресс-служба Совфеда

Рассчитанная до конца года программа параллельного импорта будет продлена. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в пятницу, 2 сентября.

По его словам, в настоящее время продлено 37 антикризисных мер, связанных с упрощением грузопотоков и товарооборота внутри страны и на ее границе. Также продлили меры по защите интересов арендодателей перед арендаторами из недружественных стран.

— Второе большое направление — это поддержка импорта. Здесь продлен и параллельный импорт, и упрощенный порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Все это будет дальше действовать, — цитирует его РИА Новости.

В нынешних условиях государство стремится оказывать поддержку отечественному автопрому. Одна из мер ­— программа льготного автокредитования, которая стартует уже во второй половине июля. По ней планируют реализовать не менее 50 тысяч машин со скидками от 20 до 35 процентов. О том, как это работает, — в материале «ВМ».

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