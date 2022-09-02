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«Оранжевый» уровень опасности из-за риска возгораний продлили в Москве до 4 сентября

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
«Оранжевый» уровень опасности из-за риска возгораний продлили в Москве до 4 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за возможности пожаров в столичном регионе продлили до полуночи 4 сентября. Об этом свидетельствуют данные сайта Гидрометцентра России, опубликованные в пятницу, 2 сентября.

— Пожарная опасность. Период предупреждения — до 0:00 4 сентября. Местами — чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс, — говорится в сообщении.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал о погоде в Москве в первые выходные осени. По его словам, на предстоящих выходных в столичном регионе ожидается похолодание, а среднесуточная температура достигнет 5–10 градусов с положительным значением. При этом в последний рабочий день текущей недели на погоду в столице продолжит влиять холодный циклон, который плавно двигается на северо-восток европейской части страны.

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