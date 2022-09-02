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Сенатор Климов заявил, что страны Прибалтики делают все для их демилитаризации Россией

Георгий Соланович
В мире
Сенатор Климов заявил, что страны Прибалтики делают все для их демилитаризации Россией
Фото: Пресс-служба Совфеда

Страны Прибалтики, проводя антироссийскую политику, делают все для демилитаризации их Россией, что может быть чревато началом «большой войны в Европе». Об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов в пятницу, 2 сентября.

Сенатор напомнил, что еще 260 лет назад вассальное герцогство Курляндия и Семигалия обязалось «не чинить препятствий русскому транзиту и строительству у них православных храмов». Сейчас же, подчеркнул Климов, Латвия, Литва и Эстония, которые располагаются на месте герцогства, чинят помехи не только транзиту, но и «всему русскому».

— Прибалтийские соседи явно делают все, чтобы мы и их демилитаризовали. Уверен — можем. Проблема лишь в том, что прибалтийские политические гномики могут-таки спровоцировать четвертую (от Наполеона до Гитлера) большую войну в Европе, — написал политик в своем Telegram-канале.

В этом случае, отметил Климов, Москве придется не только расширить границы спецоперации, но и начать «войну с опасным и многоликим внешним агрессором». Силы у России для этого есть, однако стоит ли «затевать кому-либо новую войну с непобедимой в принципе ракетно-ядерной Россией», стоит решить «заокеанским кураторам» Прибалтики, заключил сенатор.

До этого в МИД РФ заявили, что политика стран Прибалтики в отношении России напрямую влияет на состояние двусторонних отношений, что может вызвать ответные асимметричные меры Москвы.

Балтика Россия Андрей Климов
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