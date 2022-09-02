«Банкротства не будет»: экономист Кульбака назвал убытки российских банков некритичными

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Первый заместитель председателя правления Центробанка Дмитрий Тулин заявил, что за первое полугодие 2022 года убытки российского банковского сектора достигли 1,5 триллиона рублей. Подобная ситуация в какой-то степени является сложной, однако назвать ее критичной будет неверно. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал экономист Николай Кульбака.

— Подобный объем убытков можно назвать довольно большим, однако эту ситуацию нельзя назвать критичной или страшной. Я подозреваю, что Центральный банк найдет средства для поддержания банковской системы, хотя ситуация в какой-то степени и грустная. Но она не безнадежна, — пояснил он.

При этом эксперт уточнил, что на данном этапе финансовые организации работают в этом направлении. По его словам, банки начали балансировать свой портфель денежных средств.

— Банки напрямую занимаются тем, что пытаются нормализовать эту ситуацию. Дело в том, что банк на этом и существует. Если у него возникают убытки, то он начинает балансировать свой портфель, начинает строже выдавать свои кредиты и аккуратней действовать. Это происходит практически автоматически. Помимо этого, банки могут занять деньги у ЦБ РФ. Проблема есть, но банки умеют ее решать, — отметил специалист.

Кроме того, собеседник «ВМ» отрицает вероятность банкротства каких-либо финансовых организаций в России.

Также финансист Алексей Горяев в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что россиянам делать с их валютными сбережениями.