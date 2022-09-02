Финансист Горяев объяснил, что россиянам делать с их валютными сбережениями

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Первый заместитель председателя Центробанка РФ Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады граждан России фактически превратились в рублевые. По его словам, платежи «токсичными» иностранными валютами становятся все более проблематичными. Однако у россиян есть возможность вкладывать свою валюту в инвестиционные инструменты или же переводить в рубли или валюты дружественных государств. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал профессор финансов РЭШ Алексей Горяев.

— Хранение сбережений на валютных счетах сейчас связано с определенными трудностями, поскольку многие финансовые организации (банки и брокеры) ввели комиссии за валютные счета. Кроме того, повысились комиссии за перевод валюты внутри России или за рубеж. Конечно, это делает валютные сбережения в стране менее удобными, более дорогими в сравнении с тем, что было раньше. Важно уточнить, что проблемы имеются именно с валютами недружественных стран. В частности, долларом и евро. — пояснил он.

При этом эксперт объяснил, что стоит делать гражданам в связи со сложившейся ситуацией. Так, Горяев предлагает искать другие инструменты для сбережений и инвестиций – в той же валюте или в других.

— Все зависит от целей, которые ставит перед собой человек. Как он хочет распоряжаться своими сбережениями и в каких валютах хранить. Если он хочет сохранить часть сбережений в прежней валюте (к примеру, в долларах или евро), можно поискать те инструменты, которые не связаны с комиссиями и даже приносят доход. Это могут быть еврооблигации или банковские счета в других странах (например, в Казахстане). Кроме того, можно перевести доллары и евро в рубли или валюту дружественных стран – например, юани. А затем вложить в банковские депозиты, облигации, акции,— отметил специалист.

Профессор советует не торопиться и всерьез продумать свое решение.