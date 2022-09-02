В ЦБ заявили, что валютные вклады в российских банках де-факто стали рублевыми

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Валютные вклады граждан России фактически превратились в рублевые, заявил журналистам в четверг, 1 сентября, первый заместитель председателя Центробанка РФ Дмитрий Тулин.

Чиновник в интервью РБК заметил, что сложности с проведением операций в зарубежных денежных знаках изменили природу депозитных продуктов.

— Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу, — подчеркнул собеседник издания.

Первый зампред Центробанка заметил, что интересы российских граждан при хранении сбережений на валютных вкладах защищаются таким же образом, как и при использовании рублевых счетов в банках.

Кредитно-финансовые организации исполняют свои обязательства в российской валюте без затруднений, однако платежи «токсичными» иностранными валютами становятся все более проблематичными, подчеркнул Тулин. Согласно его заявлению, подобная ситуация привела к снижению привлекательности валютных счетов и девалютизации российской экономики.

Накануне специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань рассказал о прогнозируемом повышении курса доллара и евро к концу года.