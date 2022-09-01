Эксперт рассказал, как изменится курс доллара и евро к концу года

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Специалист по цифровым активам маркетплейса Игорь Пань рассказал, как изменится курс доллара и евро к концу года.

По словам эксперта, если с покупкой валюты на бирже эксперты рекомендуют быть осторожными, так как пока действуют ограничения на ее обналичивание, то от уже имеющихся сбережений отказываться не имеет смысла.

Игорь Пань прогнозирует повышение курса валют к концу года.

— Текущий высокий курс рубля Минфин и ЦБ называют неприемлемым, так как это снижает доходы бюджета от продажи нефти, газа, угля и других ресурсов. Также это сокращает налоговые поступления от других экспортирующих компаний. Поэтому повышение курса доллара до 65, а то и 70 рублей к концу года — вполне вероятный вариант, — отметил он в комментарии Life.ru.

Официальный курс американского доллара на четверг, 1 сентября, упал на 12,91 копейки, а евро — на 36,11 копейки, свидетельствуют данные Банка России, передает ФАН.

Курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался неподалеку от отметки 60, рассказал журналистам в понедельник, 29 августа, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.