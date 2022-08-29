Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара в районе 67 рублей в сентябре

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Курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался неподалеку от отметки 60, рассказал журналистам в понедельник, 29 августа, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По словам специалиста, рубль укреплялся благодаря продаже импортерами инвалют и высоких цен на энергоресурсы. При этом влияние налоговых выплат на курс уже не такое, как было прежде — во время пиковых продаж доллара рубль укреплялся незначительно, поскольку растет количество сделок в альтернативных валютах.

В интервью агентству «Прайм» Бахтин отметил, что укрепление доллара возможно в случае повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Помимо этого, отходу валютной пары от нынешнего уровня консолидации в направлении уровней около 65 могут поспособствовать восстановление импорта, постепенное сокращение платежного баланса, ожидания перезапуска «бюджетного правила» в обновленном формате и продолжение цикла снижения ключевой ставки.

Специалист в области инвестиций подытожил, что ориентиром на следующий месяц по паре доллар-рубль выступит зона 63-67.

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