Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара в районе 67 рублей в сентябре

Егор Провоторов
Финансы
Инвестстратег Бахтин спрогнозировал курс доллара в районе 67 рублей в сентябре
Фото: depositphotos

Курс рубля к доллару после пика налогового периода консолидировался неподалеку от отметки 60, рассказал журналистам в понедельник, 29 августа, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По словам специалиста, рубль укреплялся благодаря продаже импортерами инвалют и высоких цен на энергоресурсы. При этом влияние налоговых выплат на курс уже не такое, как было прежде — во время пиковых продаж доллара рубль укреплялся незначительно, поскольку растет количество сделок в альтернативных валютах.

В интервью агентству «Прайм» Бахтин отметил, что укрепление доллара возможно в случае повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Помимо этого, отходу валютной пары от нынешнего уровня консолидации в направлении уровней около 65 могут поспособствовать восстановление импорта, постепенное сокращение платежного баланса, ожидания перезапуска «бюджетного правила» в обновленном формате и продолжение цикла снижения ключевой ставки.

Специалист в области инвестиций подытожил, что ориентиром на следующий месяц по паре доллар-рубль выступит зона 63-67.

Накануне Центральный банк России выдал разрешение кредитным организациям продавать населению страны наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля из различных источников

Экономика Инвестиции Финансы Доллар Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гаджеты украли лето, и не только…

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Почему затягиваются боевые действия на Украине

Никита Миронов
Никита Миронов

Рокер рокера не всегда поймет

Владимир Голубев
Владимир Голубев

Просите заводчика предъявить документы

Евгений Дятлов
Евгений Дятлов

Насладиться искусством, восхититься Байкалом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Нам привет из Лондона

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Преодолеть километры дорог

Все мнения
О проекте