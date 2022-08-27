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Центробанк расширил возможности населения покупать наличные доллары и евро

Александр Афонин
Экономика
Центробанк расширил возможности населения покупать наличные доллары и евро
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центральный банк России выдал разрешение кредитным организациям продавать населению страны наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля из различных источников. Об этом в субботу, 27 августа, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Важно отметить, что для граждан ничего не меняется. Они по-прежнему могут покупать наличные доллары и евро, поступившие в кассы банков после 9 апреля 2022 года. Только если раньше для покупки были доступны средства, поступившие от физических лиц, то теперь и из иных источников, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что продажа может осуществляться валютами, которые поступили от сделок с банками-нерезидентами и от российских юридических лиц. Нововведение будет действовать до 9 марта следующего года, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Центробанк России предложит обязать кредитные организации, которые перевели деньги клиента на счет мошенников, возвращать средства пострадавшему в течение 30 дней или двух месяцев. Уточняется, что инициатива распространяется на финансы, которые ушли за рубеж.

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