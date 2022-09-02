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Собянин: За полгода в Москве отклонили около 100 заявок на ликвидацию ТЦ

Лейла Алиева
Город
Собянин: За полгода в Москве отклонили около 100 заявок на ликвидацию ТЦ
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Почти 100 заявок на ликвидацию торговых центров, поступивших в столичную мэрию, отклонили. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— За последние полгода ко мне пришло заявок на ликвидацию торговых центров где-то около сотни. «Нерентабельно, давайте его снесем, построим здесь жилой дом». Мы этого делать не будем, — подчеркнул он.

По словам мэра, детские игровые и спортивные площадки, которые расположены в торговых центрах, становятся культурными центрами. Также Собянин заверил, что данные локации сохранят, чтобы у каждого человека была возможность проведения подобного рода досуга, передает агентство городских новостей «Москва».

Многофункциональный торговый центр появится в столичном районе Кузьминки за счет инвестора. В здании расположат точки розничной торговли и общественного питания. Проект объединит в себе несколько функций: социальную, рекреационную и развлекательную. Площадь объекта с учетом подземного паркинга составит 68,7 тысячи квадратных метров.

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