Банда «колдунов» обманула девятерых москвичей на 23 миллиона рублей

Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Мошенники, представлявшиеся магами и гадалками, обманули москвичей на 23 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу, 2 сентября.

По ее словам, в 2017 году группа злоумышленников создала несколько аккаунтов в одной из социальных сетей. Мошенники активно рассказывали пользователям сети о том, что они являются магами и гадалками. Они предлагали доверчивым гражданам снятие сглаза и порчи, привороты, привлечения денег и прочие сверхъестественные услуги. Все операции «колдуны» проводили удаленно: через интернет или по телефону.

Со всех обратившихся мошенники собирали первоначальный взнос в 1000 рублей «на диагностику», после злоумышленники убеждали жертву в том, что ей нужна серьезная помощь. Некоторые клиенты верили преступникам из-за хороших отзывов, которые сами «волшебники» и оставляли с фейковых аккаунтов.

Так, одна из обратившихся взяла крупную сумму в кредит и отдала мошенникам четыре с половиной миллиона рублей для излечения знакомого. Но купленные заклинания, свечи и амулеты не помогли больному.

В случае неудовлетворительных результатов клиенты даже не могли получить возврат.

— Тем, кто требовал возврата вложенных средств, звонил один из участников криминальной схемы и либо предлагал незначительную компенсацию, либо угрожал неприятностями, — пояснила Ирина Волк.

В полицию из-за действий мошенников обратились уже девять человек, которые в общей сложности перечислили «магам» 23 миллиона рублей.

По факту преступления возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

Благодаря совместным действиям УВД по СЗАО ГУ МВД России по городу Москве и сотрудников департамента кибербезопасности ПАО «Сбербанк» по данному делу задержали пятерых жителей Краснодара. На данный момент подозреваемые заключены под стражу. Сотрудники полиции разыскивают всех потерпевших от действий злоумышленников.

Другой случай мошенничества, о котором стало известно 2 сентября, произошел в столице. Доверчивый пенсионер самостоятельно отдал преступникам три миллиона рублей.