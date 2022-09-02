Рунолог представил гороскоп для знаков зодиака на неделю с 5 по 11 сентября

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Руны — древние символы непреодолимых сил, которые могут внести в жизнь как ясность и спокойствие, так и мощную энергию преображения и череду перемен. Многие знатоки доверяют именно руническим прогнозам, так как считают их наиболее точными. Рунолог Игорь Вечерский рассказал, что ждет все знаки зодиака на следующей неделе с 5 по 11 сентября.

Овен

Ингуз, соуло и гебо помогут вам проявить себя в самых разных сферах и достичь желаемого результата. Это лучшее время, когда вы сможете реализовать свой потенциал.

Телец

Перевернутый турисаз, гебо и наутиз говорят о том, что проблемы прошлого решены не полностью, но это время поможет сгладить углы негативных воспоминаний о прошлых периодах. Будущая неделя может помочь выйти из ситуации зацикленности и бесконечного жизненного однообразия.

Близнецы

Перевернутая райдо, перевернутая перта и наутиз советуют в это время заняться накоплением личных возможностей и реализации тех дел, которые уже есть в вашей жизни. Не рекомендуется начинать какие-то новые дела.

Рак

Ансуз, гебо и хагалаз говорят о сложностях во взаимоотношениях с окружающими. Это период, который может поспособствовать как налаживанию контакта с людьми, так и полному обрыву отношений.

Лев

Перевернутая беркана, хагалаз и йера сообщают, что этому знаку зодиака нужно приложить больше усилий в своей работе и задействовать все необходимые ресурсы. В эту неделю вы сможете пересмотреть собственные возможности и подвести итоги проделанной работы.

Дева

Перевернутая вунье, райдо и отал рассказывают о позитивных перспективах в каких-то важных для вас делах. Что бы ни предприняли Девы, они везде будут иметь успех. В это время стоит отложить личные интересы и заняться важнейшими делами, которые имеют серьезные перспективы.

Весы

Перевернутый тейваз, альгиз и хагалаз рекомендуют Весам лишний раз не рисковать, а для особо активных действий лучше найти время потом.

Скорпион

Перевернутая перто, отал и перевернутый тейваз советуют сосредоточиться на построении личного комфорта. Этот этап не потерпит спешки и появления каких-то новых планов и возможностей. При этом он поможет сохранить уже имеющиеся отношения.

Стрелец

Дагаз, перевернутая перто и ансуз рекомендуют ориентироваться на реальность при планировании каких-либо дел. Стрельцам следует особенно следить за тем, какую информацию они доносят до окружающих. Информация в целом станет очень важным фактором, который может повлечь за собой как положительные, так и негативные последствия.

Козерог

Йера, соуло и гебо называют этот период лучшим временем для реализации отложенных планов. Козероги получат возможность для своей реализации. Это период, когда не следует унывать и расслабляться, а стоит как можно скорее сфокусировать все силы для достижения цели.

Водолей

Гебо, перевернутая райдо и перевернутый альгиз напоминают, что у вас есть верные товарищи, на которых вы сможете положиться в реализации своих целей.

Рыбы

Беркана, эваз и перевернутый лагуз рекомендуют Рыбам развиваться в тех направлениях, которые уже давно планировались, а также сконцентрироваться в выстраивании новых взаимоотношений. Не откладывайте реализацию новых дел в долгий ящик, но при этом по возможности избегайте риска, передает Пятый канал.

Недавно профессиональный астролог и астропсихолог Тиана Атлас рассказала, чего ждать от первого осеннего месяца представителям всех знаков зодиака