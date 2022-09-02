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Всероссийская акция по сбору макулатуры стартовала на Камчатке

Ирина Игнатенко
Общество
Всероссийская акция по сбору макулатуры стартовала на Камчатке
Фото: Pixabay

Масштабная акция по сбору макулатуры запущена на Камчатке. О ней объявил генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Глава РЭО поприветствовал участников форума «Экосистема. Заповедный край» на Камчатке и призвал молодежь присоединиться к акции «Миллион Родине». Проект предполагает собирать макулатуру по всей России.

— Это акция по сбору макулатуры. Название акции не случайно. В Советском Союзе молодежь собирала миллион тонн вторсырья для подобного проекта. Тогда им это удалось за семь лет, — отметил Буцаев.

Масштабная акция по сбору вторичного сырья пройдет с 15 сентября по 15 ноября. В рамках акции РЭО также проведет экопросветительские мероприятия и экскурсии на перерабатывающие предприятия.

Буцаев добавил, что вся собранная макулатура будет направлена на переработку. Из нее сделают упаковку для фруктов или яиц, гипсокартон, передает «360».

До этого генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Магаданской области Сергей Носов обсудили развитие инфраструктуры в регионе, а также строительство нового объекта обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

Экология Камчатский край РЭО
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