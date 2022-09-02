«Директор меня ненавидел»: Ольга Бузова рассказала, почему ее не пускают в старую школу

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Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала про свои школьные годы после концерта в Кремле, посвященному Дню знаний. Артистка подчеркнула, что с учителями отношения у нее не складывались.

— Я очень была прилежная ученица, но никогда не была ботаником. Я отрывалась в одежде, с директором у меня не сложились отношения. Меня до сих пор не пускают в мою школу, которую я закончила с медалью, — рассказала Бузова.

По словам певицы, люди к ней относятся по-разному. Обычно они не испытывают никакого негатива к селебрити, но для определенных лиц Бузова является «красной тряпкой», передает Пятый канал.

— Директор меня ненавидел. Меня по-прежнему не пускают в мою школу, которую я закончила с отличием… Потому что я «позор школы». Почему? Я не знаю… Меня ненавидят, и двери передо мной захлопнулись, — призналась артистка.

Недавно сообщалось, что Ольга Бузова ответила на предложение о совместном проекте бывшему мужу футболисту Дмитрию Тарасову и поделилась старыми обидами