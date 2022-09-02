Диетолог рассказала, как частое употребление колы может продлить жизнь

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Жительница штата Миссури, США, Хуанита Лорейн По на днях отметила свое 101-летие. Прожить долгую жизнь, по словам самой американки, ей помогли полноценный сон, смена деятельности и большая любовь к сладкой газировке — коле. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, действительно ли этот напиток способствует долголетию.

По словам Марии Лавровой, изначально кола являлась лекарственным средством, которое использовалось в борьбе с мужской дисфункцией и нервными болезнями. Однако наличие в ней высокого содержания сахара (15 граммов сахара в 100 граммах напитка) делает газировку опасным средством, которое может спровоцировать развитие сахарного диабета.

— Но, конечно, многое все же зависит от образа жизни, — подчеркнула Лаврова. — Возможно, эта американская пенсионерка в целом ведет довольно активный образ жизни и питается весьма полезными продуктами, а кола является единственной ее слабостью. Да и не стоит забывать о полезных свойствах этого безалкогольного напитка.

Так, по словам эксперта, в коле содержится известный алкалоид кофеин, стимулирующий мышечную активность. Это вещество усиливает работоспособность, избавляет от усталости при активной умственной и физической деятельности, улучшает концентрацию.

Собеседница «ВМ» напомнила, что напиток часто рекомендуют гимнастам и атлетам в качестве средства, которое повышает выносливость и способствует быстрому восстановлению после физических нагрузок.

По словам врача, отчасти напиток мог благоприятно влиять на активность пенсионерки, но причина долголетия в ее случае больше кроется в образе жизни, калифорнийском климате и, скорее всего, дисциплине:

— Кола — это все-таки сладкая газированная вода. И по большому счету ее главное предназначение — временное утоление жажды. Чрезмерное употребление — это путь не к долголетию, а, скорее, дорога в кабинет врача. Для взрослого человека норма сахара в день составляет около 25 граммов, а мы уже выяснили, что в 100 граммах напитка около 15 граммов сахара. Наверное, нет таких людей, которые ограничиваются всего 100 граммами напитка. Как правило, мы эту норму нарушаем, выпивая литрами газировку.

Следовательно, главными рецептами долголетия, по словам эксперта, являются здоровый сон, смена деятельности и физическая активность, но точно не пристрастие к сладкой газировке.