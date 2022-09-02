Эксперт Костин: Электронное голосование является лучшим способом повышения явки на выборы

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Электронное голосование является лучшим способом повышения явки на выборы, в Москве оно находится на самом высоком уровне. Об этом сообщил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин на круглом столе «Муниципальные выборы в Москве: ход кампании, прогноз результатов» в пятницу, 2 сентября.

По его словам, роль электронного голосования будет возрастать и дальше. На предстоящих выборах депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве хорошие результаты могут показать представители партии «Единая Россия».

— Политический ландшафт в Москве поддерживает власть на 50 процентов: 25 процентов — это ситуативный лекторат, а 25 — оппозиция. Сейчас из-за фактора патриотического консенсуса ситуативная группа, скорее всего, примкнет к патриотическим силам. Если мы говорим о голосовании и реакции жителей районов на действия кандидатов, те, кто построил свою кампанию вокруг насущных проблем граждан и благоустройства, будут пользоваться большой поддержкой, — подчеркнул Костин.

Согласно статистике, более 75 процентов москвичей поддерживают решения действующих властей, при этом более 60 процентов жителей планируют принять участие в электронном голосовании. Костин заключил, что в этом году «Единая Россия», учитывая все факторы, может приблизиться к совокупному результату голосов на муниципальных выборов в 50 процентов избирателей, что будет абсолютным рекордом.

До этого в столице прошло тестирование электронных систем, которые будут использованы на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. В рамках тестового голосования москвичи получали бюллетень с вопросом: «Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?». Всего на выбор представили 15 вариантов ответа.