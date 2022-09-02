Общественный штаб пригласил партии присоединиться к видеонаблюдению за выборами 9-11 сентября

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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве провел встречу с представителями партий перед выборами муниципальных депутатов, которые состоятся с 9 по 11 сентября, и рассказал о новых инструментах для наблюдения за онлайн-голосованием.

— Сегодня мы проводим встречу на площадке, где в период голосования будет физически располагаться Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве. Здесь установят компьютеры, проведут интернет для полноценной работы видеонаблюдателей. С нами будут юристы, их задача — оперативно консультировать наблюдателей на участках, — отметил руководитель штаба Вадим Ковалев.

Также для представителей партий и субъектов выдвижения подготовили места, откуда они смогут следить за ходом голосования. Помимо видеонаблюдения, прозрачность и соблюдение законности на выборах обеспечит Корпус наблюдателей, в который входит уже более 10 тысяч человек.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, в этом году нововведением на сентябрьских выборах станет использование электронного реестра избирателей и его синхронизация в системе. Для наблюдения за дистанционным электронным голосованием были внедрены новые инструменты, которые позволят избежать двойного голосования, говорится на сайте Общественного штаба.

До этого сообщалось, что Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве в ходе тестирования системы дистанционного электронного голосования не получил жалоб от горожан и сообщений о проведении DDoS-атак. По словам Вадима Ковалева, во время тестирования посетили избирательные участки чуть более 10 тысяч человек.