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Директор ресторана в Подмосковье украл из заведения 600 тысяч рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Директор ресторана в Подмосковье украл из заведения 600 тысяч рублей
Фото: Depositphotos
Россия, Москва, МКАД, 24-й километр Карта всех событий

Директор одного из ресторанов в Подмосковье украл 600 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в пятницу, 2 сентября.

По ее словам, пострадавшее предприятие расположено на 24-м километре МКАД. В ходе инвентаризации сотрудники ресторана заметили нехватку более чем полумиллиона рублей. Они обратились по этому поводу в полицию.

Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов задержали 29-летнего москвича, который был директором этого заведения. Присвоенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». На данный момент фигурант находится под подпиской о невыезде.

Другое преступление произошло в столице. Молодая пара мошенников обворовала пенсионерку на 800 тысяч рублей.

Подмосковье Московская область Преступления Уголовные дела Задержания
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