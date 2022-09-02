Собянин: Срок ожидания амбулаторного приема врачей в Москве в разы меньше, чем в мегаполисах Европы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Средний срок ожидания планового амбулаторного приема врачей в Москве составляет три дня, что в 10 раз быстрее, чем в Берлине, и в 33 раза быстрее, чем в «крутейшем» Лондоне. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на просветительском марафоне «Знание» в пятницу, 2 сентября.

— Ожидание планового амбулаторного приема врачей по страховой медицине в Берлине, где самое крутое здравоохранение в мире, — 28 дней, у нас — три. В самом крутейшем Лондоне — почти 100 дней, — заявил мэр столицы.

При этом сравнительные показатели плановой амбулаторной помощи в Москве и в крупных городах Европы схожие, подчеркнул Собянин. По его словам, российская столица за последние 10 лет прошла такой путь развития сфер деятельности, который другие города мира проходят столетиями.

До этого сообщалось, что в скоропомощных стационарах Москвы внедрят цифровую систему оценки состояния пациентов. Система определяет степень тяжести состояния пациента на основе клинических алгоритмов. На весь процесс уходит не более пяти минут.