Детеныш альпака родился на «Городской ферме» на ВДНХ

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В семействе альпака родился детеныш на «Городской ферме» на ВДНХ. Об этом сообщила пресс-служба выставки.

Внешне малышка больше похожа на отца по имени Педро, от которого она унаследовала шерсть темного цвета.

— Мама с дочкой уже вернулись в свой уютный вольер. Новорожденная альпака познакомилась с отцом и братом Пако. Детеныш питается исключительно материнским молоком. Девочка очень любознательная: проявляет интерес к людям и тому, что происходит вокруг. Как и все дети, любит прыгать, резвиться и принимать водные процедуры, — передает агентство городских новостей «Москва».

Увидеть новорожденную альпака можно в любой день, кроме понедельника. В будние дни ферма открыта с 10:30 до 19:30, в выходные — с 10:30 до 21:30, отметили в пресс-службе.

Недавно в Московском зоопарке открылась обновленная экспозиция «Кошачий ряд». Специалисты обновили вольер дальневосточного леопарда по имени Мизер, дом самца пумы по имени Габриэль, а также две площадки, предназначенные для проживания семейства рысей.