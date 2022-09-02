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Сергей Собянин: Москва улучшается вопреки санкциям

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин: Москва улучшается вопреки санкциям
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва продолжает развиваться вопреки объявленной экономической войне. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на просветительском марафоне «Знание» в пятницу, 2 сентября.

— Несмотря на объявленную нам экономическую войну, в Москве ни одна программа не остановлена и не собирается останавливаться, — подчеркнул он.

По словам Собянина, за последние 11–12 лет столица пережила четыре кризиса, однако на данный момент правительство относится к этому «спокойно», пишет РИА Новости.

До этого Собянин заявил, что никакого коллапса в столичном регионе по причине санкций не наступит. По словам главы города, задачи перед западными государствами стояли именно такие — разрушить страну и создать «экономический коллапс». Уже тогда Собянин назвал действия Запада «экономической войной».

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 августа провел заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, в котором принял участие и мэр Москвы. В рамках мероприятия Собянин подчеркнул, что и на федеральном, и на местных уровнях удалось сохранить параметры бюджетов, а также государственные, региональные и муниципальные заказы.

Санкции Москва Сергей Собянин
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