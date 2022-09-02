Глава ЕК заявила, что настало время ввести потолок цен на российский газ

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Европе необходимо установить потолок цен на трубопроводный газ, поступающий в регион из России. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 2 сентября.

— Я твердо считаю, что пришло время для ограничения цены на российский трубопроводный газ, идущий в Европу, — заявила Ляйен.

По словам главы директората Еврокомиссии по энергетике Мечтилд Вёрсдёрфер, ЕК изучит возможность установления предельных цен на газ на внеочередном заседании 9 сентября, передает РИА Новости.

1 сентября вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва не намерена поставлять нефть и нефтепродукты странам, которые поддержат предложение ограничить цены на российское топливо.

Новак назвал это предложение «полным абсурдом». По его словам, попытки вмешательства в рыночные механизмы в такой важной отрасли приведут к ее дестабилизации и угрожают всему нефтяному рынку. В дальнейшем это может привести к катастрофе в сфере энергобезопасности всего мира, и пострадают в первую очередь потребители «европейские, американские, которые уже сегодня платят высокие цены».