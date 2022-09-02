Эксперт сравнил ситуацию в ЕС после введения потолка цен на российский газ с анекдотом про тещу

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении обсудить тему введения потолка цен на российский газ. Одобрение подобного решения лишь ударит по европейским странам, поскольку Россия просто уйдет с этого рынка. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал эксперт Агентства нефтегазовой информации Александр Хуршудов.

— Для России одобрение подобного решения означает, что поставки газа будут прекращены в Европу. Это нормально, «Северный поток» скоро остановится. Что это будет означать для Европы? Есть анекдот «На мою тещу напали собаки! Сами напали? Так пусть сами и отбиваются!». Пусть Европа сама и разбирается с подобной ситуацией. В ЕС в первую очередь подталкивают к такому американцы. Однако все боятся что-либо предпринимать, понимают, что будет хреново. Но сказать никто не хочет об этом, — пояснил он.

При этом эксперт уверяет, что российскому государству лучше сохранять газ внутри страны, поскольку покупателей природных ресурсов у РФ предостаточно.

— Я считаю, что России лучше никуда не направлять газ, поскольку 75 процентов газа потребляет внутри страны. Кроме того, есть Турция, которая берет сейчас, если я не ошибаюсь, 26 миллиардов кубометров. Есть Китай, есть японцы, которые с удовольствием берут и будут брать. Если экспорт сократится вдвое, то, кроме пользы, ничего для России не будет, — подытожил Хуршудов.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, почему Газпром получит прибыль от сокращения поставок газа во Францию.