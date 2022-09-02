Собянин заявил, что smart-услугами в Москве пользуются 14 миллионов человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Smart-услугами регулярно пользуются 14 миллионов жителей Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 2 сентября.

— Smart-услуги в Москве сегодня — 14 миллионов пользователей, 400 электронных услуг и сервисов, большая часть которых уже полностью — от начала до конца — (предоставляется — прим. «ВМ») в электронном виде, — заявил Собянин на просветительском марафоне «Знание».

Мэр также добавил, что в столице работает система «Активный гражданин», благодаря которой горожане могут принять участие в решении различных городских вопросов.

Помимо этого, Собянин на форуме «Знание» заявил, что средний срок ожидания планового амбулаторного приема врачей в Москве составляет три дня, что в 10 раз быстрее, чем в Берлине, и в 33 раза быстрее, чем в Лондоне. При этом сравнительные показатели плановой амбулаторной помощи в Москве и в крупных городах Европы схожие.

Глава города подчеркнул, что российская столица за последние 10 лет прошла такой путь развития сфер деятельности, который другие города мира проходят столетиями.