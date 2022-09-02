Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на предстоящих выходных

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Дожди кратковременного характера и температура около 11-13 градусов ожидаются в Петербурге на предстоящих выходных. Несмотря на удаленность циклона от Ленинградской области, его обширный тыл продолжит определять погоду на всем северо-западе. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

— Погода в Санкт-Петербурге стабилизировалась, поэтому в предстоящие выходные дни каких-то существенных изменений мы не увидим, — отметил он.

При этом эксперт обратил внимание на низкую ночную температуру воздуха. По его словам, в Ленинградской области она будет понижаться до плюс 2-7 градусов.

Колесов также добавил, что на выходных возможны грозы, передает издание «Невские новости».

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ждет москвичей в ближайшие дни. По его словам, в городе немного потеплеет - до плюс 16 градусов, существенных осадков не ожидается, передает RT.

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за возможности пожаров в столичном регионе продлили до полуночи 4 сентября. Об этом свидетельствуют данные сайта Гидрометцентра России.