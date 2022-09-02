Эксперт Чеснаков: Оппозиция провалила кампанию перед муниципальными выборами в Москве

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Представители оппозиции провалили компанию перед выборами депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве. Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в пятницу, 2 сентября.

— У опозиционных кандидатов очень слабая компания, они ее провалили. Кандидаты от КПРФ выступают очень слабо. Представители оппозиции должны были готовиться заранее, я не увидел этой подготовки. Одной рукой они призывают участвовать избирателей в голосовании, а с другой стороны они подрывают доверие к выборам, когда говорят, что они нечестные. Эта ловушка играет злую шутку с оппозиционерами, — заявил Чеснаков.

Он подчеркнул, что, по предварительным прогнозом, ничего хорошего для оппозиции на грядущих выборах не предвещается.

До этого председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что на предстоящих выборах депутатов в Москве хорошие результаты могут показать представители партии «Единая Россия».

Согласно статистике, более 75 процентов москвичей поддерживают решения действующих властей, при этом более 60 процентов жителей планируют принять участие в электронном голосовании. Так, в этом году «Единая Россия», учитывая все факторы, может приблизиться к совокупному результату голосов на муниципальных выборов в 50 процентов избирателей, что будет абсолютным рекордом.