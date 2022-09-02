Собянин: Систему Московской электронной школы смогут использовать во всех школах России

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин, а также главы российских министерств цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и просвещения Сергей Кравцов подписали соглашение о сотрудничестве при создании федеральной государственной информационной системы «Моя школа».

— Сегодня вместе с министерством цифрового развития, министерством просвещения мы подписываем соглашение, которое позволит наработки Московской электронной школы, электронного дневника, электронного журнала передать полностью на федеральный уровень, помогать дальнейшим наработкам, не бросая совместной работы над тем, чтобы контент развился и дальше, был доступен для каждого региона, для каждого школьника нашей страны, — рассказал Сергей Собянин.

Сергей Кравцов отметил, что столичная система образования города является одной из лучших в мире, и призвал использовать опыт Москвы в других регионах. По его словам, интеграция МЭШ с федеральной системой «Моя школа» позволит улучшить качество образования во всех субъектах страны.

Максут Шадаев уточнил, что внедрение цифровых сервисов не будет обязательным, и решение о присоединении к системе регионы будут принимать самостоятельно.

— Если регион готов двигаться вперед, развивать самостоятельно свои технологии — при условии учета всех требований, стандарта, которые есть — он получит такую возможность, — пояснил он.

Однако, министр добавил, что не все регионы имеют финансовые, технические и кадровые возможности, чтобы развиваться в темпе, который задает столица, передает агентство городских новостей «Москва».

30 августе Сергей Собянин сообщил, что Московская электронная школа с 1 сентября будет работать на отечественном программном обеспечении и станет независимой от импортных компонентов.