Городские службы Москвы подготовили технику к осенне-зимнему периоду

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Столичный парк коммунальной техники подготовили к работе в осенне-зимний период. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Для уборки города планируется задействовать более 10,5 тысячи единиц уборочной техники и порядка 40 тысяч мотоблоков. Большинство коммунальных машин в столице используются круглый год, до наступления холодов переведем их на зимний режим эксплуатации, — сказал он.

По словам Бирюкова, уже была расконсервирована техника, применяемая только в зимний период. Так, были подготовлены к работе линейные снегопогрузчики, автогрейдеры, роторные снегоочистители, а также мобильные снегоплавильные установки.

На поливомоечные машины, вакуумную подметально-уборочную и тротуароуборочную технику эксперты установили навесное плужно-щеточное оборудование. Кроме того, перед первыми заморозками машины будут дополнительно оборудованы распределителями противогололедных материалов, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

До этого Бирюков сообщил, что все жилые дома и значимые социальные объекты в Москве уже подготовлены к отопительному сезону в установленный срок. По его словам, сотрудники АО «Мосводоканал» провели профилактический осмотр более 13 тысяч километров водопроводных и около пяти тысяч километров канализационных сетей.