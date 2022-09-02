Шведская компания Electrolux объявила об уходе из России

Фото: shutterstock

Шведский производитель бытовой и профессиональной техники Electrolux подтвердил решение прекратить свою деятельность в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 2 сентября.

— Electrolux не имеет производства в России и не будет поставлять бытовую технику продаваемой компании, — говорится в сообщении.

Известно, что «дочка» компании продолжит обслуживать технику, которая ранее продавалась в России. При этом бизнес будет передан местному руководству.

Подчеркивается, что дочерняя компания будет продана. Убыток от этой сделки составит примерно 350 миллионов крон (около 35 миллионов долларов), отмечает ТАСС.

Информация о прекращении деятельности Electrolux на территории России появилась еще в июле. Тогда было сказано, что бизнес компании будет продан российскому топ-менеджеру.

В августе председатель московского отделения Ассоциации молодых предпринимателей России Илья Тимошин рассказал, какие иностранные компании не вернутся на российский рынок. По его словам, среди покинувших отечественный рынок компаний есть три категории.