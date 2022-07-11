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Производитель бытовой техники Electrolux заявил об уходе из России

Георгий Соланович
Общество
Производитель бытовой техники Electrolux заявил об уходе из России
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional прекращает деятельность в России. Об этом сообщили в компании в понедельник, 11 июля.

Бизнес Electrolux будет продан российскому топ-менеджеру.

— После того, как была проведена оценка того, что продолжать вести бизнес в России в текущей ситуации невозможно, Electrolux Professional прекращает свою деятельность в стране. Таким образом, Electrolux Professional передает свою деятельность в России местному менеджменту, — передает ТАСС.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что уход с российского рынка ряда иностранных компаний оказался настоящим благом для экономики РФ. По словам Путина, Россия теперь будет поддерживать здоровую внутреннюю конкуренцию, которая обеспечит цены и качество товаров должного уровня.

В случае ухода IKEA с российского рынка суд вынудит шведскую компанию организовать центры по обмену, возврату или компенсации товаров. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделился председатель Общественной организации по защите прав потребителей, юрист Олег Павлов, комментируя новость о том, что IKEA в РФ предъявили иск из-за нарушения прав покупателей на гарантию товаров.

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