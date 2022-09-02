Аналитик Асафов: ДЭГ для Москвы — не эксперимент, а законодательная практика

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Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не является экспериментом для Москвы — это законодательная практика, которая будет применяться и дальше. Об этом в пятницу, 2 сентября, заявил политический аналитик, политолог, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов в рамках круглого стола «Муниципальные выборы в Москве: ход кампании, прогноз результатов».

— Общественное наблюдение на выборах будет вестись по московским стандартам, сейчас идет обучение наблюдателей, — сказал он.

По словам Асафова, избиратели на участках смогут просто приложить паспорт к специальному сканеру. Благодаря электронным регистрам удастся избежать человеческих ошибок и двойного голосования.

Однако если избиратели окажутся более консервативны, всегда можно просто передать паспорт в руки председателю голосования, добавил аналитик. Асафов также отметил, что наиболее однородное голосование в ДЭГ ожидается за «Единую Россию» из-за высокого доверия населения к власти.

Круглый стол «Муниципальные выборы в Москве: ход кампании, прогноз результатов» проводит Фонд развития гражданского общества. На нем приглашенные эксперты дают оценку ходу текущей избирательной кампании и обсуждают основные факторы, которые определят ее результаты.

До этого председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что на предстоящих выборах депутатов в Москве хорошие результаты могут показать представители партии «Единая Россия».

Согласно статистике, более 75 процентов москвичей поддерживают решения действующих властей, при этом более 60 процентов жителей планируют принять участие в электронном голосовании.