Более 3,5 тысячи первокурсников начали учебный год в медколледжах Москвы

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В этом году обучаться в медицинских колледжах Москвы будет 3601 первокурсник. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

Отмечается, что в общей сложности в столице действует 5 медицинских колледжей, учредителем которых является департамент: Медицинский колледж № 1, № 2, № 5, № 6, № 7, а также Свято-Димитриевское училище сестер милосердия.

Традиционно наибольшее число заявлений на обучение поступило на специальность «Сестринское дело». В департаменте уточнили, что престиж этой профессии ежегодно растет.

Так, в прошлом году в Москве был учрежден почетный статус «Московская медицинская сестра» и «Московский медицинский брат». Его обладателям в течение 5 лет полагается дополнительная ежемесячная стимулирующая выплата в размере 7,5 тысячи рублей.

Кроме того, в тройку самых популярных специальностей, которые можно получить в медицинских колледжах, вошли фельдшер и медицинский лабораторный техник. Столичные медколледжи также готовят зубных техников, массажистов и акушерок.

До этого сообщалось, что в этом учебном году в школы Москвы зачислили рекордное количество первоклассников — около 119 тысяч. Всего в образовательных учреждениях города будут обучаться свыше 1,6 миллиона человек, из которых более 1 миллиона школьников, 426 тысяч дошкольников и 100 тысяч студентов колледжей.