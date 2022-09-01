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Рекордное число первоклассников зачислили в школы Москвы в этом году

Лейла Алиева
Город
Рекордное число первоклассников зачислили в школы Москвы в этом году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В новом учебном году в столичные школы зачислили рекордное количество первоклассников — около 119 тысяч. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Чаще всего родители зачисляют своего ребенка в ту же школу, воспитанником дошкольной группы которой он являлся.

— Высокая доля зачисленных в первый класс переводом из дошкольной группы (а в нынешнем учебном году это более 72 тысяч ребят) является показателем доверия родителей школе и педагогическому коллективу и говорит о том, что жители довольны качеством образования в московских школах, — отметили в столичном департаменте образования и науки.

Всего в этом году в образовательных учреждениях города будут обучаться свыше 1,6 миллиона человек: более миллиона школьников, 426 тысяч дошкольников и 100 тысяч студентов колледжей, передает официальный сайт мэры Москвы.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил всех российских школьников с Днем знаний. По его словам, в каждом ребенке заложен большой потенциал. Также он призвал школьников не бояться ставить перед собой высокие цели.

Детский психолог Наталья Наумова рассказала «Вечерней Москве», что делать родителям, чтобы замотивировать ребенка на учебу.

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