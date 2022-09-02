Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на просветительском марафоне «Знание».

— За 10 лет мы прошли огромный путь, реализовали десятки крупных проектов — от строительства новых станций и линий метро, МЦД и до создания скоростного диаметра через весь город. Благоустроили сотни парков, улиц и дворов, — сказал глава города.

В качестве яркого примера Собянин привел парк «Зарядье», где и проходит сам форум. Вместо возведения на этом месте дорогого жилья столичные власти построили парк, который стал любимым местом для миллионов москвичей и гостей города.

Кроме того, в Москве активно строят новые дома по программе реновации и реорганизуют бывшие промзоны. Здравоохранение, образование и система электронных услуг в городе — одни из самых доступных и удобных в мире, написал Собянин в Telegram-канале.

Также Собянин заявил, что никакого коллапса в столичном регионе по причине санкций не наступит. По словам главы города, задачи перед западными государствами стояли именно такие — разрушить страну и создать «экономический коллапс».