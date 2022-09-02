Музей Победы подготовил праздничную программу ко Дню города

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В честь Дня города Музей Победы 10 сентября проведет для горожан развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в пятницу, 2 сентября.

— 10 сентября, в День города Москвы, Музей Победы приглашает жителей и гостей столицы на праздничную программу. Посетителей ждут мастер-классы, концерты, выставки, экскурсии, кинопоказ и флешмоб, — говорится в сообщении.

Помимо этого, в 11:00 все желающие смогут поучаствовать в масштабном флешмобе в Зале полководцев. Также жители и гости столицы смогут посетить экспозиции и выставки музея, в том числе принять участие в экскурсии по трехмерной экспозиции «Битва за Москву. Первая Победа!».

После флешмоба пройдет музыкальный концерт на сцене Музея Победы. Для любителей кино в зале «Конев» будет транслироваться кинопоказ советской лирической комедии «Я шагаю по Москве».

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