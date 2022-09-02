Собянин осмотрел новые объекты киностудии «Мосфильм»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в киноконцерне «Мосфильм», где осмотрел недавно построенные съемочный павильон № 17 и киноконцертный комплекс.

— «Мосфильм» — часть истории Москвы, в этом году ей исполняется 875 лет, а российскому киноискусству — 100 лет, и эти 100 лет напрямую связаны с Москвой и «Мосфильмом». И Москва по праву считается столицей российского кинематографа все эти 100 лет. И, конечно, ваша площадка здесь занимает ключевое место, — сказал глава города в обращении к председателю правления киноконцерна Карену Шахназарову.

Он напомнил, что столичные власти реализуют ряд мер, направленных на поддержку кинопроизводства. Среди них — развитие проекта «Кинопарк» для натурных съемок картин.

Мэр назвал киноиндустрию одним из драйверов развития, особенно в условиях роста популярности онлайн-платформ, которые требуют огромного количества фильмов. Он добавил, что в условиях пандемии спрос на новые картины, актеров, режиссеров и технологии вырос в разы и продолжит увеличиваться.

По его словам, город работает над системой поддержки съемок кинофильмов. Программа включает в себя возможность съемок на столичных улицах, а также государственную и грантовую поддержку индустрии.

Кроме того, власти начинают работу над программой сетевых центров съемок кино, добавил он. Москва в перспективе станет одним из мировых центров киноиндустрии, передает слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

27 августа глава городского департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что столичные власти считают, что в Москве нет проблем с кинопроизводством из-за текущей ситуации в мире.

Он уточнил, что Московская кинокомиссия за 2022-й отработала 274 эпизода, которые снимались в городе. Данная цифра, по его оценке, является аналогичной по сравнению с предыдущими годами.