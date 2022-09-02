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«Губернатор вас не обижает?»: Путин пообщался с жителями Калининграда

Анастасия Колоскова
Общество
«Губернатор вас не обижает?»: Путин пообщался с жителями Калининграда
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин, находясь 1 сентября с визитом в Калининграде, остановил кортеж автомобилей, чтобы пообщаться с жителями города.

— Все хорошо? Губернатор не обижает? Счастливо вам, — сказал он.

На кадрах можно увидеть, как президентский кортеж остановился у ограждения, за которым находились люди. После этого из машины вышел и сам Путин.

Жители города тепло поприветствовали президента: так, из толпы раздавались выкрики: «Спасибо!», «Молодец!». Напоследок Путин помахал калининградцам, после чего кортеж вновь продолжил движение, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Путин провел в Калининграде открытый урок «Разговор о важном», на котором пообщался со школьниками и участниками нового молодежного движения.

Во время него он рассказал, что Киев после событий 2014 года фактически начал войну против жителей Донбасса и Крыма. Однако все равно говорят о «какой-то» агрессии со стороны России.

Глава государства также назвал цель спецоперации. По его словам, ей является ликвидация «антироссийского анклава» на Украине.

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