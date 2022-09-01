Путин проводит открытый урок для школьников в Калининграде

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проводит в Калининграде открытый урок, на котором общается со школьниками и участниками нового молодежного движения. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщили в пресс-службе главы государства.

— В ходе посещения Музейного и театрально-образовательного комплекса в Калининграде глава Российского государства проводит открытый урок «Разговор о важном», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день Путин проведет первое очное заседание членов Наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи.

До этого российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков с борта МКС поздравили учащихся и педагогов с Днем знаний. Они пожелали учителям профессионального роста, а ученикам — чтобы следующий год запомнился на всю жизнь.

Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил столичных школьников с Днем знаний. Он отметил, что в этом учебном году в образовательные учреждения Москвы пришли более двух миллионов молодых людей.

До этого министр просвещения России Сергей Кравцов подчеркнул, что в каждом из российских школьников заложен большой потенциал.